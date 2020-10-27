توابع الخسارة من الأهلي| الوداد المغربي يحيل ثنائي الفريق إلى للتأديب

أعلن نادي الوداد المغربي إحالة ثنائي الفريق عبد اللطيف نصير وهيثم البهجة إلى اللجنة التأديبية لقيامهما بتصرفات غير أخلاقية.

وقال نادي الوداد في بيان عبر موقعه الرسمي:" على أثر الحادث الذي عرفه فندق إقامة نادي الوداد الرياضي بالدار البيضاء بعد مباراته بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، و الذي عرف نهايته بفصل أحد مستخدمي الفندق عن عمله، قرر نادي الوداد الرياضي إحالة ملف اللاعب عبد اللطيف نصير على اللجنة التأديبية للنظر في هذه الحالة".

وأضاف البيان:" كما قرر نادي الوداد الرياضي عرض ملف اللاعب هيثم البهجة على اللجنة التأديبية، لما صدر عنه من تصرفات لا أخلاقية ضد الطاقم التقني، أثناء المباراة الأخيرة لنادي الوداد الرياضي بمصر".

يذكر أن فريق الوداد ودع دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 1-5، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، في المباراة النهائية، يوم 6 نوفمبر المقبل.