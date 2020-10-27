لإنقاذ الفريق.. مدرب الرجاء المغربي يستدعي 3 شباب لمواجهة الزمالك

أكد تقرير مغربي اليوم، السبت، أن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي استدعى 3 لاعبين شباب، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربيىة، أن جمال السلامي استدعى ثلاثي فريق الشباب منعم البكاري ومحمد نعيم وسوكحان، استعدادا لمواجهة الزمالك.