لإنقاذ الفريق.. مدرب الرجاء المغربي يستدعي 3 شباب لمواجهة الزمالك

وذكرت صحيفة المنتخب المغربيىة، أن جمال السلامي استدعى ثلاثي فريق الشباب منعم البكاري ومحمد نعيم وسوكحان، استعدادا لمواجهة الزمالك.
وأضافت الصحيفة، أن السلامي استعدى ايضا بـ زكرياء الهابطي الذي كان مقيد بالقائمة الأفريقية.
يذكر أن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الرجاء المغربي بلغ 15 حالة.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك، الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.
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