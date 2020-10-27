عبد الحفيظ يطمئن على حالة اللاعبين المصابين بالأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة منفردة مع خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، الذين ينفذون برامجهم العلاجية والتأهيلية بهدف تجهيزهم للعودة والمشاركة الجماعية.

وتحدث مدير الكرة مع طبيب الأهلي، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وادي علي معلول، لاعب الفريق أدى جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في مران الأهلي الجماعي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

ويخضع معلول لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة والمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس، بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.