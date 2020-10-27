تعرف على موقف رونالدو من المشاركة مع يوفنتوس أمام برشلونة

وأصيب رونالدو بفيروس كورونا المستجد مطلع شهر أكتوبر الحالي، أثناء فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال.
وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"رونالدو سيخضع لمسحة طبية اليوم، وعلى إثرها سيتحدد مصيره من المشاركة أمام برشلونة."
ويواجه نادي يوفنتوس نظيره برشلونة غدًا الأربعاء في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وغاب رونالدو عن يوفنتوس في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام دينامو كييف الأسبوع الماضي.
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