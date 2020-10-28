محمد مصيلحي: حسام حسن يسابق الزمن منذ توليه المسئولية.. ونثق في جميع اللاعبين

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن حسام حسن المدير الفني للفريق الكروى الأول، إضافة قوية لفريق الاتحاد، ومنذ قدوم التوأم صنعا حالة تفاؤل داخل النادي.

وقال "مصيلحى، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس": "حسام حسن يسابق الزمن منذ توليه المسئولية والجميع في الاتحاد السكندري يدعمه، ولديه إصرار غير عادي على تحقيق إنجازات مع الاتحاد".

وتابع: "ما حققه حسام حسن والفوز على المقاولون العرب والتأهل إلى قبل نهائي الكأس إنجاز لأن نادي الاتحاد لم يتأهل لنصف النهائي منذ فترة بعيدة".

وواصل: "نحاول دعم الاتحاد السكندري في الموسم المقبل ونثق في جميع اللاعبين في صفوف الفريق".

وأضاف مصيلحى: "من أفضل المواسم التي قضاها طلعت يوسف في مسيرته خلال وجوده في الاتحاد السكندري وكان هناك تناغم في العلاقة بيني وبينه وهو كان يعتذر عن قراره، وأنا أرفض ولكن في النهاية تمسك برغبته في الرحيل".

ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.