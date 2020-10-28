إعلان انتقال بدر بانون رسميا لـ الأهلي في يد الزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه في حالة فوز الزمالك على الرجاء المغربي فى مباراة نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا، سيعلن النادي عن انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز ذهابًا بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر :"الأهلي يبحث عن مكان لقيد بدر بانون، والأقرب رحيل جيرالدو، الذي سيرحل بالبيع أو الإعارة".

وأضاف: "جيرالدو سيرحل بكل تأكيد عن النادي الأهلي، وهناك محاولات لتسويقه تمهيدا لقيد بدر بانون، وسيتم فتح باب القيد يوم 4 نوفمبر، لذلك يسعى المسئولين لإنهاء كافة الملفات الخاصة بالصفقات والإعارات".

وواصل: "رحيل نادر شوقي عن الجونة جعل هناك حالة من الارتباك بشأن المعارين من الأهلي، ومدى إمكانية الاستعانة بهم في الموسم القادم".