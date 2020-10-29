مانشستر يونايتد يكتسح لايبزيج بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني بخمسة هداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
افتتح مايسون جرينوود التسجيل للمانيو في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف ماركوس راشفورد في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 78 أضاف راشفورد الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
وأحرز أنتوني مارسيال الهدف الرابع للمانيو في الدقيقة 87، ثم الهدف الخامس لراشفورد في الدقيقة 91.
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السادسة، فيما توقف رصيد لايبزيج عند 3 نقاط في المركز الثالث.
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