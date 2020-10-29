ميدو: مستوى أبو جبل فاجأني وتطور أداؤه رغم رجوع جنش

أثنى أحمد حسام ميدو على المستوى الفني المميز الذي يقدمه محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مستوى أبو جبل فاجأني، تركيزه عالي في الملعب حتى بعد عودة جنش"

أضاف: "أداء أبو جبل تطور كثيرا وأصبح بإمكانه إجادة اللعب الدولي بسبب تركيزه في الملعب وبنيانه القوي".

وختم حديثه قائلا: "المستوى الذي يقدمه أبو جبل مع دخول جنش للمشاركة في المباريات كل ذلك سيفيد المنتخب الوطني بشكل كبير"