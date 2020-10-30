الزمالك راحة من التدريبات بعد تأجيل لقاء الرجاء

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.

يأتي هذا بعد قرار الاتحاد الأفريقي بالأمس بتأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي كان محددا لها يوم الأحد المقبل.

وقرر البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة بعدما خاض الفريق تدريباته بصفة يومية منذ عودة البعثة من المغرب.

وهذا عقب خوض مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويترقب مسؤولو النادي الأبيض صدور قرار رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي بشأن تحديد موعد لقاء الإياب.

جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي .