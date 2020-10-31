بعد تعافيه من كورونا.. رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات فريق يوفنتوس اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة سبيزيا غدًا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

كان نادي يوفنتوس أعلن أمس، الجمعة، تعافي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن كريستيانو رونالدو تواجد في تدريبات يوفنتوس، اليوم السبت، بعد أكثر من 20 يوما غياب، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن رونالدو سيخضع لاختبارات بدنية، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية.

وأصيب بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية.

ويعاني فريق يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي حيث تعادل في آخر مباراتين أمام كرتوني 1 - 1 وضد فيرونا بنفس النتيجة أيضا.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.