اتحاد الجامعات يكرم الفائزين بجوائز الدورة الإلكترونية الأولى

كرّم الاتحاد الرياضي للجامعات، الطلاب الفائزين بالدورة الإلكترونية الأولى التي استمرت نحو أكثر من شهر عبر تطبيق زووم، بحضور كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد كشك، والدكتور عمرو حداد، والدكتورة عزة الوسيمي، والدكتور فتحي ندا، والدكتور أحمد فرج، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، بالاضافة الى مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا.

ووجه الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الشكر لكل الطلبة والطالبات وذوي الإعاقة الذين شاركوا بالدورة، ومديري الرياضة بالجامعات والمعاهد، وحث الحضور على ممارسة الرياضة تماشيا مع توجيهات الدولة واهتمام الرئيس السيسي بممارسة الرياضة، وقام بطرح المشروعات الجديدة التي ينوي الاتحاد تنفيذها لرفع مستوي اللياقة البدنية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية.

واستعرض الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الجهود التي بذلت من أجل إنجاح الدورة، مؤكدا دعم مجلس الإدارة الدائم لكل انشطة الاتحاد وفي مقدمته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح بهاء مختار عدد المشاركين في الدورة وكيفية احتساب النتائج وإعلانها، وكيف سارت المنافسة بين الطلاب وأيضا متحدي الإعاقة.

وكان الحفل قد بدأ بتكريم مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا، الذين اجتمعوا على هامش التكريم لدراسة تقارير لجان الألعاب الرياضية المختلفة، ومناقشة إستكمال الألعاب الجماعية للدورة ٤٧، والاطلاع على موعد بداية الدورة ٤٨ المقترح، وتم اتخاذ عدة توصيات لتنفيذ الاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.