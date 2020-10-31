قبل مواجهة الرجاء.. باتشيكو يضع خطة بديلة لتجهيز الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، خطة بديلة لتجهيز الفريق.

يأتي ذلك استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد قرار تأجيل المباراة.

وتلقى مسؤولو النادي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي يفيد بإقامة المباراة في الرابع من نوفمبر المقبل.

واستقر الجهاز الفني للفريق على الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل استعدادا لمباراة بطل المغرب.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق الأبيض لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة بـ48 ساعة.