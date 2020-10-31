وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، خطة بديلة لتجهيز الفريق.
يأتي ذلك استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد قرار تأجيل المباراة.
وتلقى مسؤولو النادي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي يفيد بإقامة المباراة في الرابع من نوفمبر المقبل.
واستقر الجهاز الفني للفريق على الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل استعدادا لمباراة بطل المغرب.
ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق الأبيض لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة بـ48 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مواجهة الرجاء.. باتشيكو يضع خطة بديلة لتجهيز الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.