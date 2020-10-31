محارب الصحراء.. رضوان الشريفي لاعب الإسماعيلي الجديد.. بروفايل

انضم الجزائرى "رضوان شريفى" إلى صفوف الدراويش لتدعيم الجبهة اليسرى، ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لإعادة الفريق إلى مساره الطبيعي منافسا وحاصدا للألقاب.

مسيرة اللاعب الذى ولد فى 22 فبراير عام 1993 (27 عاما ) وخاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين، ويعد النجم الجزائرى أحد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

وشارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدفا وصنع 3 أهداف واللعب فى العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية، فضلا عن أنه لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين.

ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالها هدفا وصنع أكثر من 8 أهداف، إضافةً إلى خوض 11 مواجهة بكأس الجزائر صنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال أفريقيا 6 مواجهات بكأس الكونفدرالية.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان قريبا من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

دفاعيا .. وهى القدرات الأهم والأغلب لدى الظهير الجزائرى الذى يجيد التمركز الصحيح وإغلاق المساحات بجانب التغطية العكسية “لا أحد يتجاوز الجدار الذي أمامه” مع السرعة فى الارتداد والقدرة بالتنبؤ ومفاجأة المهاجمين في الدفاع.

هجوميا ..



ويمتع رضوان شريفى بقدرات فى إرسال الكرات العرضية المتقنة بجانب التسديدات والتقدم الهجومى فى بعض الأوقات.

ويملك اللاعب حادثا طريفا ضمن صفوف فريقه السابق في مواجهة “جور ماهيا” الكيني ببطولة أفريقيا ، حيث حضر مُشجع كيني الى مدرجات الملعب رافعا لافتة كتب عليها بالإنجليزية:”شريفي هل يُمكن أن تمنحني قميصك من فضلك”وهي اللافتة التي تجاوب معها اللاعب الأعسر ، ومنح قميصه للمشجع الذي أبدى سعادته الكبيرة بالهدية، وقامت الصحافة الجزائرية بعنونة هذه الحادثة بعبارة:”شريفي مشهور في كينيا”.