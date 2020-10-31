وادي دجلة يعلن تصعيد 6 لاعبين من الناشئين للفريق الأول

أعلن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة مع الفريق الاول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة مشيرا الي انهم سيكونون من أعمدة الفريق خلال وقت قصير .

علي جانب آخر أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي كافة الإجراءات الخاصة بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة .

وكشفت مصادر خاصة أن الصفقة تكلفت 15 مليون جنيه بجانب لاعب إعارة يتولي مسئولي وادي دجلة إقناعه بالإنتقال إليهم.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل بيكهام لوادي دجلة ضمن صفقة انتقال محمد محمود قبل عام ونصف على أن يكون للقلعة الحمراء أولوية الشراء .

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم في المرحلة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري.

وحسم الأهلي 4 صفقات للموسم الجديد حتى الأن هم بدر بانون لاعب الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر من المقاولون وأحمد حمدي عبدالقادر لاعب براج التشيكي بجانب أحمد رمضان بيكهام.