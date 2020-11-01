نادر السيد: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر

قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يُقدم مستويات مميزة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخب ويستحق لقب الأفضل.

وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن حارس المرمى يُعد من أهم العوامل الرئيسية في أي فريق، والشناوي هذا الموسم أنقذ الأهلي في الكثير من المباريات الصعبة وتواجده كان مهما في حسم التأهل لنهائي أفريقيا وحسم بطولة الدوري.

وتابع أن مستوى الشناوي يمنحه لقب أفضل حارس في مصر هذا الموسم ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى لسنوات أكثر.