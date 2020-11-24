الغندور يكشف موقف الونش من نهائي أفريقيا.. ويؤكد: المنتخب غير ملتزم بالإجراءات

وقال الغندور خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " الزمالك"،:" محمود حمدي الونش كان مقيما في المعسكر الأول للمنتخب مع محمد صلاح والمسحات دي غريبة ممكن تتغير في أي وقت .

وتابع :"مسحة يوم الأربعاء الحاسمة التي ستحدد من يشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وواصل:" الموضوع مش موضوع كرة ولكن أصبح موضوع إنساني، والنني اتمرن يوم الاثنين مع المنتخب والنتيجة طلعت بعد المران إيجابية ".

وأكد خالد الغندور أن المنتخب الوطني لم يراع التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية قائلا: سوي ثنائي الزمالك " طارق حامد وأحمد سيد زيزو".

وكشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لفحوصات طبية ولمسحة جديدة اليوم بأحد مستشفيات.

يأتي هذا بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، من أجل الاطمئنان على صحته وكشف اللاعب في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يتلقى بروتوكول العلاج بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها مع الفريق أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأكد المدافع الدولي أنه لا يشعر بأي أعراض على الإطلاق، مشددا على أنه قام بعزل نفسه في منزله ويتابع باستمرار مع الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك أمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد .





وكانت المسحة أثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.