نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 مباريات ساخنة في إفتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) إقامة 8 مباريات ساخنة في إفتتاح الموسم الجديد، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

ويقدم "الفجر الرياضي" منافسات الجولة الأولى

1- الترسانة مع السكة الحديد



على ملعب الترسانة، تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق السكة الحديد الصاعد من القسم الثالث بقيادة جمعة مشهور.



2- جمهورية شبين مع سرس الليان





يلعب فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق سرس الليان الصاعد من القسم الثالث بقيادة أسامة حجاج.



3- الداخلية مع النصر



يقام لقاء الداخلية مع النصر باستاد الدفاع الجوي الفرعي، حيث يقود فريق الداخلية هشام زكريا بينما يقود فريق النصر سيد عيد.



4- Zed مع القناة



يشهد ملعب نادي زد الشيخ زايد 6 أكتوبر إقامة لقاء نادي Zed بقيادة أسامة نبيه مع فريق القناة بقيادة تامر مصطفى.

5- منتخب السويس مع بورتو



يحتضن ملعب استاد السويس الجديد لقاء فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق بورتو السويس الصاعد من القسم الثالث بقيادة أشرف توفيق.



6- المريخ مع النجوم



على ملعب نادي المريخ، يلتقي فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق النجوم بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس.



7- بتروجت مع كوكاكولا



على استاد بتروسبورت يلعب فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله.



8- الزرقا مع طنطا



على ملعب نادي الزرقا، يحل فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال ضيفا ثقيلا على فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي.