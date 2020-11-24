نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الأهلي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على قرعة الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2020/2021 والتي أقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة عن أول مواجهات الأهلي في الدوري لمصر المقاصة وذلك ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري على أن تقام مباراة الدور الثاني فى الجولة الثانية والعشرن من عمر بطولة الدوري.

وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري رفضت أندية الدوري فكرة إقامة البطولة من دور واحد ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 ديسمبر المقبل.

ويرصد الفجر الرياضي أول سبعة عشر جولة للأهلي في الموسم المقبل والتي جاءت كالتالي :-

الأسبوع الأول: مصر المقاصة

الأسبوع الثاني: غزل المحلة

الأسبوع الثالث: الاتحاد السكندري

الأسبوع الرابع: الزمالك

الأسبوع الخامس: وادي دجلة

الأسبوع السادس: سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السابع: الإنتاج الحربي

الأسبوع الثامن :البنك الأهلي

الأسبوع التاسع: المقاولون العرب

الأسبوع العاشر: براميدز

الأسبوع الحادية عشر: سموحة

الأسبوع الثاني عشر: الإسماعيلي

الأسبوع الثالث عشر: إنبي

الأسبوع الرابع عشر: طلائع الجيش

الجولة الخامس عشر: المصري

الأسبوع السادس عشر: الجونة

الأسبوع السابع عشر: أسوان