نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الثلاثاء نادي برشلونة الاسباني نظيره دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب دينامو كييف الدولي فى اوكرانيا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي برشلونة المباراة وهو فى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.