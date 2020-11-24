الرياضة

ميدو يثني على اللجنة الخماسية بعد تغيير شعار الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة أن يكون هناك إخلاص من المسؤولين على الكرة في مصر في عملهم، والعمل على إعلاء شأن منظومة الكرة وزيادة ضخ الأموال.

وأشار ميدو من خلال برنامجه أوضة اللبس، إلى أنه يريد أن يخلص كل مسؤول في عمله من أجل النجاح، وأن هذا سيساهم بشكل كبير في إعلاء منظومة كرة القدم من الناحية المالية.

وتابع، "طالبنا كثيرًا بضرورة وجود لوجو مميز وكرة موحدة للدوري المصري، ولكن باختلاف عن دوريات العالم، وأُحيي اللجنة الخماسية علي تنفيذها لكل تلك الأهداف في فترة زمنية قصيرة جدًا".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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