مانشستر يونايتد يقترب من التأهل.. وباريس يستعيد توازنه
اقترب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة من التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على اسطنبول باشاك شهير التركي 4 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه لايبزيغ الألماني 1 -صفر.
ويتصدر مانشستر ترتيب المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط ويحل سان جيرمان وصيفا بست نقاط بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ فيما يتذيل باشاك شهير المجموعة بثلاث نقاط.
وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم برونو فيرنانديز بهدفين لمانشستر في الدقيقتين السابعة و19.
وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ثم رد دنيز توروك بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 75 قبل أن يؤكد دانييل جيمس فوز مانشستر بهدف رابع في الوقت بدل الضائع.
وعلى ملعب حديقة الأمراء، قاد النجم البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان للفوز على لايبزيغ بهدف سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 11.
وكالات
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