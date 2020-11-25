بالبدلاء.. برشلونة يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا برباعية في دينامو كييف

تأهل فريق برشلونة الإسباني لدور الـ 16 لبطولة دوري بطال أوروبا، بعد فوزه على دينامو كييف الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الهولندي سيرجينو ديست التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 70، أكد برايثوايت انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث للبارسا من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 92، اختتم الفرنسي أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع، ليؤمن تأهل فريقه لدور الـ 16.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.