بالبدلاء.. برشلونة يتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا برباعية في دينامو كييف

افتتح الهولندي سيرجينو ديست التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 52، قبل أن يضاعف الدنماركي مارتن برايثوايت الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 57.
وفي الدقيقة 70، أكد برايثوايت انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث للبارسا من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 92، اختتم الفرنسي أنطوان جريزمان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع، ليؤمن تأهل فريقه لدور الـ 16.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.
كانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب كامب نو فى بداية نوفمبر الجارى، قد انتهت بفوز البارسا بصعوبة بهدفين لهدف.وأعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة دينامو كييف كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينو ديست، كليمونت لينجليت، مينجويز، فيربو جونيور
خط الوسط: فيليبي كوتينيو، ألينيا، ميراليم بيانيتش
خط الهجوم: بيدري، مارتن بريثوايت، ترينكاو
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