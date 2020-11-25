نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضرب دينامو كييف برباعية ويتأهل لثمن نهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة.

وتقدم برشلونة بهدف سجله سيرجينو ديست في الدقيقة 52 وأضاف مارتن برايثوايت (هدفين) في الدقيقتين 57 و70 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم أنطوان غريزمان أهداف برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، وتوقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة.

وتأهل برشلونة لدور الستة عشر رسميا بغض النظر عن نتائج مباراتيه المتبقيتين في دور المجموعات.

ولعب برشلونة المباراة بعدد كبير من اللاعبين الشباب والبدلاء، وغاب عن اللقاء نجوم الصف الأول بالفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصامويل أومتيتي وأنسوماني فاتي وسيرجي روبرتو.