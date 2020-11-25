نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم العالمية والمنتخب الأرجنتيني السابق، عن عمر يُناهز الستين عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت تقارير إعلامية وصحفية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن دييجو مارادونا قد توفي بنوبة قلبية بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، بعد تلقي العلاج من نزيف في دماغه.

وأوضحت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، إن الفائز بكأس العالم عانى من توقف في التنفس صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في مدينة تيغري، في مقاطعة بوينس آيرس.