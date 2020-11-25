الرياضة

بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مواطنه دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي اليوم الأربعاء، مؤكداً أن الأخير "غادر لكنه لم يرحل"، معتبراً أن "دييغو أبدي".


ونشر ميسي صورة له عبر تويتر لهما معاً، مرفقاً بها عبارة "يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم".

وتابع "غادر لكنه لم يرحل، لأن دييغو أبدي. استرجع كل الأوقات السعيدة التي جمعتني به وأود أن أبعث بتعازي لأسرته وأصدقائه. فلترقد بسلام". 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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