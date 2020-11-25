نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثر.. ميسي يودع مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مواطنه دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي اليوم الأربعاء، مؤكداً أن الأخير "غادر لكنه لم يرحل"، معتبراً أن "دييغو أبدي".



ونشر ميسي صورة له عبر تويتر لهما معاً، مرفقاً بها عبارة "يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم".