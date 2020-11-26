نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام أوساسونا على أرضية ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة أيضًا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أوساسونا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.