نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي المتتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مانشستر سيتي تأهله رسمياً لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه بهدف دون رد على حساب مضيفه أوليمبياكوس اليوناني.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الإنجليزي الشاب فيل فودين، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.

وسيواجه السيتي نظيره بيرنلي يوم السبت 28 نوفمبر، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بملعب "تيرف مور" في تمام الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت جرينتش.