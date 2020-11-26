نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستبعدو المقاولون من رحلة جيبوتي يواصلون تدريباتهم بالجبل الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض مستبعدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والذين تغيبوا عن بعثة الفريق التي تتواجد حالياً في جيبوتي تدريباتهم اليومية على ملاعب الجبل الأخضر الفرعية إنتظاراً لعودة القوام الأساسي للفريق.

واستبعد النحاس عدة لاعبين وأبرزهم، محمد سالم وكريم مصطفى، وهيثم الجوينى وأحمد مجدى، أحدث صفقات قلعة الجبل الأخضر، لأسباب الإصابة أو تأخر البطاقة الدولية.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أرتا سولار، فى تمام الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.