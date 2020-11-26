نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المُتوقع لمباراة مولده في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس موقعة سهلة نسبياً ضد فريق نادي مولده البلجيكي لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المباراة بالتشكيل التالي :-
لينو - لويز - موستافي - كولاسيناك - تشاكا - ميتلاند نيلز - سيبايوس - ويلوك - ويليان - بيبي - نكيتياه.
فيما سيلعب فريق نادي مولده كالآتي :-
ليند - هوجين - بيورنباك - جريجيرسن - إيكريم - ايتزاز حسين - أورسنيس - إيلينجسين - وينجو - بولي - مومويجوانفو.