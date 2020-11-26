تشكيل أرسنال المُتوقع لمباراة مولده في الدوري الأوروبي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس موقعة سهلة نسبياً ضد فريق نادي مولده البلجيكي لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012