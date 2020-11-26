سوهاج يفوز على ديروط بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول بنادي سوهاج على ضيغه بديروط، بهدف نظيف، ضمن مباريات مجموعة الصعيد عن الجولة الأولى بدوري القسم الثاني، في مباراة جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأول.

سجل هدف سوهاج الوحيد محمد ناجح بالدقيقة 8 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يظفر سوهاج بأول ثلاث نقاط له بالدوري، أما ديروط فيتذيل الترتيب بلا نقاط.

وصمن مباريات الجولة الثانية يواجه سوهاج مضيفه كيما أسوان بلقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، أما ديروط فيستضيف على ملعبه نظيره بتليفونات بني سويف، وتقام مباريات الجولة يوم الأربعاء المقبل.