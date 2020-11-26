نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي افريقيا 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قمة مصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا يحتضنها ستاد القاهرة الدولي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي مصري للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي يمتلك الأهلي الرقم القياسي للفوز بلقبها برصيد ثمانية ألقاب، ويليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد خمسة ألقاب مناصفة مع مازيمبي الكونغولي، ويأمل كلا الفريقان في تحقيق اللقب الغائب عن طيات كلا الفريقان منذ سنوات عديدة ساعين لتحقيق فوز يكون مسك الختام لمشوار ناجح في البطولة التي يحمل لقبها فريق الترجي التونسي الذي حقق في النسختين الأخيرتين على حساب الأهلي المصري، والوداد المغربي على الترتيب، وسينطلق موعد مباراة الاهلي والزمالك الجمعة 27 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش.

الزمالك الغائب عن منصات تتويج البطولة منذ موسم 2002 يأمل في تحقيق الفوز أمام غريمه التقليدي الأهلي وتكرار انتصاره الذي حققه أمام الشياطين الحمر في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في الدوري المصري، حيث تمكن رفاق شيكابالا من تحقيق فوز عريض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف الزمالك كلا من أحمد زيزو، مصطفى محمد، وأسامة فيصل مقابل هدف وحيد سجله ياسر ابراهيم للأهلي الذي تم اعتباره فائزا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بعد أن غاب الزمالك عن حضور المباراة.

الأهلي يأمل في تحقيق فوز يأخذ به الثأر من خسارته الأخيرة أمام الزمالك وتحقيق فوز يكون مسك الختام في البطولة التي تمكن فيها من بلوغ النهائي بعد أن تمكن من تخطي فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المبارتين، حيث حقق الوداد الفوز ذهابا خارج الديار بهدفين دون رد عن طريق مجدي أفشة، وعلي المعلول قبل أن يحقق الفوز في مصر إيابا بثلاثة أهداف سجلها مروان محسن، حسين الشحات، وياسر ابراهيم مقابل هدف سجله زهير المترجي.

الزمالك على الجانب الآخر تمكن من بلوغ المباراة النهائية بعد تخطي الرجاء المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث فاز الزمالك خارج الديار ذهابا بهدف دون رد عن طريق أشرف بنشرقي، قبل أن يتمكن من تكرار انتصاره في مباراة الإياب بثلاثة أهداف سجلها فرجاني ساسي، ومصطفى محمد “هدفين” مقابل هدف سجله مالانغو للفريق المغربي لينجح الفارس الأبيض في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه.

موعد مباراة الاهلي والزمالك نهائي افريقيا 2020

19:00 توقيت غرينتش.

20:00 توقيت المغرب.

21:00 توقيت مصر، وفلسطين.

22:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي