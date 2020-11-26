تعرف على سبب حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة

أكد الاتحاد السوري لكرة القدم، رسميًا اليوم الخميس، قرارا قاسيا ضد عمر خربين، مهاجم فريق الهلال، في مؤتمر صحفي، بحرمانه من تمثيل المنتخب الشامي مدى الحياة.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب، ونشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.
وأكد الاتحاد، أن القرار جاء ردا على تصريحات اللاعب مؤخرا حول أزمته مع مدرب المنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، وأن قرار الإيقاف سيبقى فاعلا سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أم لا.
وشهد معسكر المنتخب السوري، الذي أقيم منتصف نوفمبر الجاري في الإمارات، قيام معلول بطرد خربين، عشية لقاء ودي أمام منتخب أوزبكستان، في قرار برره الجهاز الإداري للبعثة السورية، بأن سببه تدخل خربين في الأمور الفنية التي تخص الجهاز الفني وحده.
وفي سياق آخر، لقي النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».
ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
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