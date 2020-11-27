مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك: حضور 250 شخصا للقاء القرن

قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل".

وتابع: "بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء".

وأتم: "الحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخصا سيحضرون المباراة اليوم شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".

وتابع القاضي: هناك إجراءات احترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا.

وأكمل: سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد".

واختتم: "إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".