سبب حرمان "خربين" من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، منع النجم الدولي عمر خربين من تمثيل منتخب نسور مدى الحياة، في مباريات المنتخب القادمة مستقبلاً.

حرمان عمر خربين من تمثيل منتخب سوريا

وجاء قرار مسؤولي الاتحاد السوري لكرة القدم، بحرمان عمر خربين، لاعب الهلال السعودي، بسبب تدخله في قرارت نبيل معلول، بالإضافة إلى تصريحات خربين التي هاجمت المدرب التونسي.

وأوضح الاتحاد السوري أن تصريحات عمر خربين كانت مسيئة بحق مدرب المنتخب السوري ومدرب النسور التونسي نبيل معلول، وزملائه اللاعبين الدوليين.

وأكد حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، في مؤتمر صحفي أن إيقاف عمر خربين، بشكل نهائي، مضيفاً أن الإتحاد لا ينوي العدول عن القرار نهائيا.

ويعد عمر خربين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، الهداف التاريخي السادس للمنتخب السوري، برصيد 18 هدفا.