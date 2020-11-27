نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي برشلونة كوتينيو مرشحان للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن آخر التطورات في برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن مسئولي برشلونة سيحاولون بيع الفرنسي أنطوان جريزمان أو البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح البرنامج الإسباني أن جريزمان كان قد دخل في أزمة مؤخرًا مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بسبب تصريحات أطلقها أحد أفراد عائلة النجم الفرنسي ضد النجم الأرجنتيني.

وألمح البرنامج الإسباني أن فيليب كوتينيو لم يقدم آداء مقنعًا مع الفريق الكتالوني منذ العودة من الإعارة من بايرن ميونخ الألماني في الصيف الماضي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي يعتبر الهدف الأول لبرشلونة في الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.