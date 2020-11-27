نهائي القرن.. الأهلي يحافظ على تقدمه فى أول 30 دقيقة.. وحصار زملكاوي لإدراك التعادل

حافظ النادي الأهلي علي تقدمه علي الزمالك بهدف السولية بعد مرور 30 دقيقة من نهائي القرن الذي يجمع الفريقين فى دوري أبطال افريقيا .

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الاهلي و الزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .

واحتفظ لاعبي الاهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك بعد الهدف في محاولة منهم لمعادلة النتيجة و العوة مرة اخري الي اللقاء .

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .

واضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل ان يهدر اشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي .

وسيطر لاعبي الزمالك علي الكرة ومجريات اللقاء و اضاع بن شرقي هدف التعادل مرة اخري بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18 ولكنها مرت بسلام علي مرمي الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي .

وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .

ودخل الأهلل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: مروان محسن

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد

وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.