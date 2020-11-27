هاشتاج #عمرو_السوليه يتصدر تويتر بعد هدفه في الزمالك

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_السوليه ، وذلك خلال الدقائق والساعات الأخيرة تعقيبا على الأداء خلال مباراة نهائي افريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وانطلقت منذ دقائق مباراة النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي إفريقيا على استاد القاهرة.

وكانت نتيجة نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي للفريقين، حيث سجل اللعب عمرو السولية الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقائق الأولى للمباراة، ثم تعادل الفريقان بعد هدف شيكابالا في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

ويشارك الأهلي في المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه الرباعي محمد هانى " رامى ربيعة " وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومجدى أفشة خلف الثلاثي الهجومى حسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن .

بينما يشارك الزمالك بالتشكيل الاتي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني وإسلام جابر في خط الدفاع. طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو. مصطفى محمد في الهجوم.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي موسيمانى إلى حصد اللقب التاسع فى تاريخه، بينما يأمل البرتغالي باتشيكو فى التتويج باللقب السادس للزمالك.

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.

فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل. كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.

وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.