نهائي القرن .. التعادل يسيطرعلى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بهدفي السولية وشيكابالا

سيطر التعادل الايجابي بهدف لكل فريق علي احداث الشوط الأول من نهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبو الأهلي والزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول إلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة، ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة.

وأهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك، ولكن تألق أبو جبل وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية نجح السولية في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة السادسة.

واحتفظ لاعبو الأهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك بعد الهدف في محاولة منهم لمعادلة النتيجة والعوة مرة أخرى إلى اللقاء.

وأهدر جونيور أجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمى أبو جبل، ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبو الزمالك وينجحون في قطع الكرة .

وأضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة، قبل أن يهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وسيطر لاعبو الزمالك على الكرة ومجريات اللقاء وأضاع بن شرقي هدف التعادل مرة أخرى بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18، ولكنها مرت بسلام على مرمى الأهلي الذي يحرسه محمد الشناوي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .

وأحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه

خط الهجوم: مروان محسن

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد

وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.