نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الأهلي: لا ألتفت إلى الانتقادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شريف إكرامي أول من هنأه بعد التتويج بدوري الأبطال.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش :"شريف إكرامي أول من هنأني بعد الفوز بدوري الأبطال، استحقينا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأكمل: "فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، لكنه مدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك".

وأتم: "لا ألتفت للنقد بسبب ثقة الإدارة في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، ولم يحادثني أحد للرحيل معارا، هذه أنباء سوشيال ميديا".