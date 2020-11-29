نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحرك مسؤولو نادي الزمالك من جديد، لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج الزمالك أشد الحاجة لإتمام صفقة “دونجا”، لأن يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات، بجانب قرار باتشيكو لرحيل محمد حسن.

وفي وقت سابق أعلن دونجا قرر التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

ويرفض بيراميدز التخلي عن نبيل عماد “دونجا” بأقل من 2 مليون دولار “32 مليون جنيه مصري” لأنه واحد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق السماوي.

ولازالت مفاوضات الزمالك قائمة حتى الآن مع بيراميدز لضم نبيل عماد دونجا نظير رحيل مصطفى فتحي إلى صفوف بيراميدز على صفقة تبادلية.

وتضم قائمة الراحلين في الزمالك كل من محمد عبد السلام وكاسونجو ومحمد عنتر ورزاق سيسيه ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمد حسن وعمر السعيد وكريم بامبو.

وقام الزمالك بضم الثنائي حمزة المثلوثي وأمير عادل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد الثنائي في الوقت الذي جاء ضم الباقي بعد إنتهاء إعارتهم.