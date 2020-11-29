نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على أرتا سولار.. بعثة المقاولون العرب تغادر جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، جيبوتي في طريق عودتها للقاهرة اليوم الأحد بعدما حقق ذئاب الجبل الفوز علي نظيره أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب الدوري التمهيدي بالكونفدرالية في اللقاء الذي جمعهما بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

ومن المقرر أن تصل بعثة المقاولون بعد غدا الاثنين إلي مطار القاهرة قادمة من جيبوتي.

وأحرز سونج هدف المباراة في مرماه لصالح المقاولون في الدقيقة 23 بضربة رأسية بالخطأ في شباك فريقه أرتا سولار بطل جيبوتي.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود وأمير عابد وفادي نجاح وفاروقا نور الدين وحسن الشامي ومحمد مجلي وأحمد الشيمي ومحمد عصام وإبراهيم صلاح وأحمد داودا وسيف الجزيري ، وتواجد علي دكة بدلاء المقاولون كلا من حسن شاهين ويوسف الجوهري وأحمد مصطفي وعبدالله ياسين وعبدالرحمن خالد جبنة ووسيم بن يحيي ويوسف حسن.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم اثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

ووضع المقاولون قدما للتأهل لدور الـ 32 لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي بالكونفيدرلية.​

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وتضم بعثة المقاولون في جيبوتي 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفني، ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام، والمدربين أحمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال، والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني، والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق المسافرة لجيبوتي بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا وأحمد العربي ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وفاروق نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

ومن المقرر أن يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لقاء العودة للفريق الأول بنادي المقاولون العرب أمام أرتا سولار في تمهيدي الكونفدرالية يوم 4 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا .