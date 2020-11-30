نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسعى لعبور بورتو لحجز مقعد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الدراجاو مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره بورتو البرتغالي، مساء غد الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو من أجل العبور بشكل رسمي إلى دور الـ16، ومواصلة سلسلة الانتصارات، التي كان آخرها تحقيقه فوزا ثمينا على فريق أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

في المقابل، سيدخل بورتو اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على نظيره مارسيليا في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدوا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد بورتو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثالث فريق أولمبياكوس برصيد 3 نقاط.