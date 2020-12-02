نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكماء تناقش أوضاع نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الحكماء بنادي الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء في حضور المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

جاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالنادي، كذلك وضع بعض الخطوط العريضة لتيسير الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، وفي انعقاد مستمر خلال الفترة القادمة.

حضر الجلسة اليوم، أعضاء لجنة الحكماء: كمال درويش، أحمد مصطفي، ومحمد عامر، بينما اعتذر فهمي عمر لظروف خاصة.

وقدد قررت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، تعيين فوزي العريان، مستشارا قانونيا، ومشرفا على الادارة القانونية بالنادي.

وتسلم العريان مهام منصبة رسميًا، ويباشر عمله بشكل طبيعي منذ اليوم الأربعاء.