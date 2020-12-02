نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

وفاز الأهلي عبر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس مصر.

افتتح التسجيل رزاق سيسيه لمصلحة الاتحاد السكندري في الدقيقة 36، بينما تعادل محمد مجدي أفشة في الدقيقة 71، ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني للأحمر بالدقيقة 88.

وتمكن أيضًا نادي طلائع الجيش من الفوز على حساب الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر مساء السبت المقبل 5 من شهر ديسمبر الجاري.