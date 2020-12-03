باريس سان جيرمان يفوز على مانشستر يونايتد 3-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره مانشستر يونايد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. افتتح نيمار التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل ماركوس راشفورد النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39. وأحرز ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69، قبل أن يؤكد نيمار تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 91. وتحصل فريد لاعب مانشستر يونايتد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة التاسعة في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

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