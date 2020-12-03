نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف عن أزمة تهدد الدوري المصري في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن أزمة قد تلحق بجدول مباريات الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الجديد 2020-2021.

وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن السوبر الإفريقي المقرر له الشهر الجاري، مهدد بالتأجيل.

وقال ميدو، "السوبر الإفريقي علي أعتاب التأجيل، مِمَّا قد يؤدي إلى إرباك جدول الدوري المصري الممتاز".

جدير بالذكر أن الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا يلاقي نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، في السوبر الإفريقي.