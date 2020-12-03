نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا يفقد جهود "نور" بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا جهود عمرو نور، مدافع الفريق، عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة أسمنت أسيوط بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وجاءت إصابة "نور" خلال أول 30 ثانية من أحداث اللقاء من كرة طولية حاول اللاعب إمساكها ولكن قدم اللاعب تعرضت للإلتواء دون تدخل من أي لاعب آخر، ليتم إستبداله سريعا.

وقال محمد السيد، أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول للفجر الرياضي، بأن اللاعب تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالقدم اليسري، مما يعني إستبعاده من الفريق.

وكان نادي المنيا قد تعادل سلبيا مع فريق أسمنت أسيوط، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد أسمنت أسيوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعة الأولى صعيد.

