نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يهزم إشبيلية ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه إشبيلية، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت اليوم أيضا فوز ليفانتي على خيتافي 3 / صفر.

وحسم ريال مدريد المباراة في الدقيقة 56 بهدف سجله ياسين بونو حارس مرمى أشبيلية بالخطأ في شباكه، حيث اصطدمت به كرة سددها فينيسيوس جونيور قبل أن تسكن الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ريال سوسييداد وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.

واستعاد ريال مدريد توازنه بذلك بعد تلقي هزيمتين متتاليتين حيث خسر أمام ديبورتيفو ألافيس 1 / 2 في الدوري وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني صفر / 2 في دوري الأبطال، وذلك استمرارا لتذبذب نتائج الفريق الملكي، وهو ما أثار التكهنات بشكل كبير خلال الأيام الماضية حول مستقبل زيدان في تدريب الفريق.

كذلك كان الانتصار في مباراة اليوم هو الأول لريال مدريد في الدوري بعد هزيمتين وتعادل واحد خلال آخر ثلاث مباريات له في المسابقة.