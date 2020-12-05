مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم للنادي الاهلي عن تشكيلة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، المقام على ملعب برج العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : مروان محسن

ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.

وظهرت حالة من التركيز على لاعبى الأهلى أثناء نزولهم من الحافلة، متوجهين إلى غرف خلع الملابس، من أجل الاستعداد لنزول أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجآته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الإضافى .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بعد الفوز عليه 2-1 في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة.