نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الأهلي يُهنيء الجماهير بالتتويج بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، على تهنئة جماهير القلعة الحمراء، عقب الفوز بمسابقة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، بالمباراة النهائية.

وكتب قنديل عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"الحمد لله..فضل كبير من الله.. مبروك وإكتملت الثلاثية".

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق بطولة كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي المسابقة.

وتعد بطولة كأس مصر، هو اللقب الثالث للفريق الأحمر هذا الموسم، بعدما حقق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.